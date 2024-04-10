На Гран При Австрии прозвучит особая версия гимна страны

В Формуле 1 в последние годы сложилась интересная традиция: национальный гимн страны, принимающей Гран При, перед стартом часто звучит в оригинальной трактовке, для чего приглашают известных дирижёров, аранжировщиков и исполнителей.

30 июня сто с лишним тысяч зрителей, которые соберутся на автодроме Red Bull Ring, чтобы посмотреть австрийский этап чемпионата мира, станут свидетелями особенного события, которое, разумеется, будет транслироваться на весь мир: гимн Австрийской Республики прозвучит в необычной аранжировке, подготовить которую доверено немецкому композитору Хансу Циммеру, обладателю двух премий «Оскар» и четырёх «Грэмми».

Циммер прежде всего известен как автор музыки к кинофильмам, и в этом качестве он добился таких успехов, что в 2007 году британская газета The Daily Telegraph включила его список «100 ныне живущих гениев».

К исполнению гимна в его версии будут привлечены Мартин Грубингер, популярный австрийский исполнитель на ударных инструментах, и 50 музыкантов-любителей, которых предстоит отобрать из числа болельщиков. Приём заявок уже начался, для этого нужно скачать приложение MyGroove, научиться на любом инструменте играть гимн в трактовке Ханса Химмера, сделать демонстрационную запись и отправить в адрес жюри.

«В моей новой интерпретации я постарался отдать дань уважения гимну Австрии, но при этом придав ему новое звучание, – прокомментировал Ханс Циммер. – Эта трактовка будет более рок-н-ролльная, более электронная и, я бы сказал, более рискованная. В акции Anthem of Your Life меня привлекает то же самое, что в музыкальном творчестве в целом, а именно: это возможность всем участвовать в общем деле и стать музыкантом хотя бы на один день».

Подавать заявки можно до полудня 7 июня. Кстати, именно Мартин Грубингер был автором идеи привлечь к исполнению гимна болельщиков, и вообще он мастер высочайшего уровня – советуем посмотреть что-нибудь в его исполнении, на YouTube есть достаточно много примеров его творчества. Не пожалеете.

А также не стоит сомневаться, что оригинальное исполнение гимна Австрии, которое мы услышим в последнее воскресенье июня, произведёт сильное впечатление.

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