Кубок Билли Джин Кинг. Китай и Южная Корея одержали свои вторые победы

Результаты второго игрового дня в зоне Азия/Океания командного турнира
Первая группа • Азия/Океания
Чанша, Китай • 9-13 апреля • грунт
ГРУППА А
Китай 3-0 Индия
Ван Синьюй — Сахаджа Ямалапалли 6:2, 6:3
Чжэн Циньвэнь — Анкита Райна 6:0, 6:0
Го Ханьюй/Ван Сиюй — Бхосале/Тхомбаре 6:1, 6:1
Южная Корея 3-0 Китайский Тайбэй
Ку Ён Ву — Лян Эньшуо 6:4, 4:6, 6:4
Чан Су Чон — Ян Яи 6:0, 6:1
Ким Та Пин/Пак Со Хён — Се Шувэй/Ян Яи 6:3, 6:4
Новая Зеландия 3-0 Тихоокеания
Моник Барри — Мехетия Буси 6:0, 6:0
Лулу Сунь — Руби Коффин 6:0, 6:0
Хуриган/Иванов — Буси/Коффин 6:0, 6:1
>>> РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА АЗИЯ/ОКЕАНИЯ: ДЕНЬ 1