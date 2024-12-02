Рома – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Рома – Аталанта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол
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Семь побед подряд и во всех турнирах, и в лиге. В том числе 5:1, 6:1, 6:1. Кто способен остановить эту "Аталанту"? Неужели "Рома" с ее пятью поражениями в шести последних матчах лиги? Хотя Клаудио Раньери уже принес команде оптимизм, энтузиазм. Должен вернуть болельщиков на трибуны. В первом домашнем матче его третьей каденции "Олимпико" должен стать адом для соперника.
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Серия А. 14-й тур
2 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" – "Аталанта"
Главный арбитр: Марко Гвида
Трансляция: Megogo Football 1
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Трансляция матча “Рома” — “Аталанта” Смотреть трансляцию