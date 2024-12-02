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Футбол

Рома – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Рома – Аталанта: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.24 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Рома - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Семь побед подряд и во всех турнирах, и в лиге. В том числе 5:1, 6:1, 6:1. Кто способен остановить эту "Аталанту"? Неужели "Рома" с ее пятью поражениями в шести последних матчах лиги? Хотя Клаудио Раньери уже принес команде оптимизм, энтузиазм. Должен вернуть болельщиков на трибуны. В первом домашнем матче его третьей каденции "Олимпико" должен стать адом для соперника.

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    • Рома - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    3.35 3.40 2.25 Узнать больше

    Серия А. 14-й тур

    2 декабря. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

    "Рома" – "Аталанта"

    Главный арбитр: Марко Гвида

    Трансляция: Megogo Football 1

    Трансляция матча

    Рома - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Рома - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Рома - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    В эфире

    Рома - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Трансляция матча “Рома” — “Аталанта” Смотреть трансляцию

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