Ортис – Эннис: мегафайт двух чемпионов не состоится. Кто виновник?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарон Эннис

Авторитетный обозреватель бокса Дэн Рафаэль сообщил, что один из самых интригующих поединков 2025 года не состоится. В феврале в ринге должны были встретиться чемпион IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) Джарон Эннис (33–0, 29 КО, США) и обладатель временного титула WBC в первом среднем весе Вирджил Ортис (22–0, 21 КО, США).

Источники сообщают, что виновником срыва является Эннис – якобы он не захотел подниматься в первый средний вес, где и дерется его потенциальный оппонент.

«Стороны договорились о бое, который должен был состояться 22 февраля на большом вечере бокса в Саудовской Аравии. Бой был сорван из-за неизвестной причины, однако Эннис отказался встречаться с Ортисом. Сейчас происходят поиски нового соперника для Вирджила», – сообщили организаторы.

Имя следующего оппонента Вирджила Ортиса пока неизвестно. Одним из кандидатов рассматривается непобежденный боксер из Пуэрто-Рико Ксандер Зайас (20–0, 12 КО).

sport.ua