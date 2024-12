Джеймс Харден — второй игрок в истории НБА, реализовавший 3000 трехочковых бросков

Лидерство по этому показателю с большим отрывом удерживает Стеф Карри, на счету которого 3810 реализованных трехочковых бросков

Защитник Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден стал вторым игроком в истории НБА, перешагнувшим отметку в 3000 трехочковых бросков.

В победной игре против Денвера (126:122), Харден показал реализацию из-за дуги 6/15, а суммарно в активе 35-летнего игрока теперь 3004 точных трехочковых броска.

Лос-Анджелес Клипперс вместе с Джеймсом Харденом идет седьмым в таблице Западной Конференции — из 22-х поединков регулярного чемпионата команда Тайрона Лью выиграла 13.

Свой следующий матч Клипперс проведут в ночь на 4 декабря на домашнем паркете против Портленда.

