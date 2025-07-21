Алан Пермейн: Я был шокирован и горд назначением

Предстоящий Гран При Бельгии станет первым этапом для Алана Пермейна в роли руководителя Racing Bulls. В свежем интервью британский специалист рассказал, в каком направлении планирует развивать команду из Фаэнцы.

«Новость о назначении на пост руководителя вызвала у меня неоднозначную реакцию, – приводит слова Алана Пермейна британский Autosport. – Отчасти я был шокирован, отчасти – горд. Просто поразительно, что в Red Bull решили, что у меня есть способности и потенциал возглавить команду.

Я очень благодарен высшему руководству Red Bull в Австрии, Оливеру Минцлаффу и Хельмуту Марко, а также Лорану Мекису за то, что он рекомендовал меня на эту должность, продвигал вперёд и верил в меня.

Мой план заключается в том, чтобы оставить всё так, как есть. Лоран и Петер Байер проделали невероятную работу за последние 18 месяцев, что привело к резкому росту конкурентоспособности команды. И мой план состоит в том, чтобы продолжать двигаться в том же направлении и придерживаться заданной траектории.

У нас отличная команда, и я знаю, что в руководстве Red Bull очень довольны нашими результатами и уровнем конкурентоспособности. Цель в том, чтобы быть во главе средней группы. Мы уже ведём за это борьбу и продолжим бороться до конца года.

Что касается лично меня, то новая должность означает, что меня ждёт больше путешествий. На посту гоночного директора я обычно работал в Милтон-Кинсе, но теперь буду больше времени проводить в Италии. Вероятно, теперь меня можно будет чаще встретить в Фаэнце, где расположена большая часть команды».

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