В Sauber удивлены, что их результаты лучше Red Bull

В последних четырёх гонках команда Red Bull Racing заработала 29 очков, тогда как за те же четыре гонки Sauber усилиями Нико Хюлкенберга и Габриэля Бортолето заработала 35 очков. Для руководителя команды из Хинвила Джонатана Уитли, который 19 лет проработал в Red Bull Racing, такая статистика стала неожиданным, но приятным сюрпризом.

Джонатан Уитли: «Я бы никогда не поверил, что такое возможно. Я знаю, как могут работать в Red Bull, и какие талантливые специалисты в той команде.

Интересно, что когда переходишь из команды, борющейся за титул, в команду, которая только стремится к борьбе за титул, ты видишь, что что-то было лучше сделано в предыдущей команде, а что-то сделано лучше в новой. В этом и заключается прелесть спорта – здесь так много талантов.

Наша задача вместе с Маттиа [Бинотто] заключается в том, чтобы направить команду в нужное русло и проследить за тем, чтобы она двигалась в этом направлении. Мне кажется, что наш корабль начинает поворачивать в сторону правильного направления».

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