Неужели эпоха Винисиуса в Реале заканчивается? Почему бразилец не нужен Хаби Алонсо

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Первого июня 2025 года, перед стартом Клубного чемпионата мира "сливочных" возглавил Хаби Алонсо. "Реал" сделал первый шаг в перестройке, которая коснется как игры, так и состава. На турнире в США уже были видны первые проблески изменений, которые в самый ответственный момент дали сбой. "Реал" разгромно проиграл французскому ПСЖ в 1/2 финала (4:0). Но это только начало, дальше может быть все-таки лучше. А пока сезон 2024/2025 завершился для "Королевского клуба" без единого трофея. И с большим мешком проблем, который Хаби Алонсо надо успеть расчистить перед стартом сезона 2025/2026. Ведь уже в первых турах Ла Лиги болельщики хотят видеть победное шествие "сливочных".

Проблем у Хаби Алонсо много. И если решение по некоторым вопросам принимается легко, например, возможный трансфер Родриго или его внедрение в систему Алонсо (в случае, если игрок останется в Мадриде) может пройти в спокойно, то Винисиус – нервная дилемма номер один.

Винисиус уходит в тень

Главной цели Клубного чемпионата мира мадридский клуб не достиг. До финала не дошел, титул не получил. Еще одно разочарование, на фоне которого растет и без того нешуточное недовольство главной звездой команды (или уже не такой и главной) – Винисиусом. И есть за что. Шесть матчей, из которых только один бразилец провел от стартового до финального свистка (в пяти был отправлен на скамейку запасных во вторых таймах), всего один гол и один ассист. Неутешительная статистика для нападающего с замашками на лидера Королевского клуба.

У Хаби Алонсо накопилось очень много отрицательной частички "не". Недоволен Винисиусом (и не только бразильцем). Атакующие игроки не отвечают требованиям испанского тренера. Звездные футболисты не утруждают себя отрабатывать в обороне. Алонсо несет в раздевалку "Реала" девиз – каждый игрок должен работать на команду, а не исключительно на свою статистику. Что пока не сильно работает.

Конечно, это идет в разрез к тем правилам, с которыми "Реал" жил при Карло Анчелотти. Папа Карло предпочитал давать свободу Винисиусу, Родриго, Мбаппе и разрешал им не напрягаться. Естественно, при условии положительного результата. Алонсо не такой. Бездействие отдельных игроков во время опасных контратак соперника испанец не желает видеть. Что касается Винисиуса, вероятно, Алонсо более снисходительно отнесся бы к вальяжной походке бразильца в те моменты, когда команда мчит защищать свои ворота, если бы не одно но… сегодня бразилец не может похвастаться результативностью. В Ла Лиге (сезон 2024/2025) Винни забил гол в ворота "Валенсии" 05.04.2024 и замолчал до 11-го мая, до матча с "Барселоной", в котором бразилец отдал два ассиста на Мбаппе. Однако, это не спасло "Реал" от поражения ("Барселона" – "Реал Мадрид", 4:3). В итоге, пять последних туров чемпионата Испании Винни провел без голов. В финале Кубка Испании ("Барселона" – "Реал Мадрид", 3:2) бразилец провел 89 минут на острие атаки "сливочных" и ушел с поля без голов и ассистов.

Клубный чемпионат мира прошел для Винисиуса тоже с сомнительным "плюсиком". В первом матче бразилец потерялся на поле. Перед второй игрой Алонсо дал установку Винисиусу искать взаимодействие со всеми партнерами, не избегать прессинга и улучшить работу без мяча. С соперниками не слишком опасными у Винисиуса игра пошла, к требованиям тренера игрок прислушался и излучал полное удовлетворение от работы на поле. Однако, с первым же сильным соперником "Реал" развалился, а Винни сник – "сливочные" проиграли ПСЖ. А развалилась команда по одной причине – каждая звезда играла сама на себя. И Винисиус в том же числе.

Незаменимых в футболе нет

Сегодня бразилец – худшая версия себя за многие сезоны в мадридском клубе. Несмотря на разочарование от проигрыша французскому клубу, футбольный мир признал, что "Реал" не так уж и плох. А главным героем и открытием турнира признали молодого полузащитника (воспитанник клуба) Гонсало Гарсия, который оформил четыре гола и один ассист в шести матчах. Плюс, Арда Гюлер, которому Алонсо показал, что полностью доверяет. Гюлер на Клубном чемпионате мира доказал, что не зря. Футболист идеально вписался в еще не до конца отработанную, но уже слегка заметную систему испанца – контроль мяча, отличная работа без мяча, успевал помочь в защите и главное – показал умение вести игру, замахнувшись на звание "дирижер". Скорее всего, Гюлер имеет шанс из резервиста Анчелотти стать основным игроком Алонсо. О Мбаппе и говорить не стоит – француз останется в звании "звезда мадридцев". Такая расстановка сил больно ударила по самолюбию гордого бразильца.

Эйфория первых матчей под руководством Хаби Алонсо прошла. Остался осадок, который повлек за собой отказ Винисиуса продлевать контракт с клубом. Бразилец поставил ультиматум руководству – повышение зарплаты, да такое, чтобы цифра в ведомости была не меньше, чем у Килиана Мбаппе. Сегодня бразилец получает 20,83 млн евро в год, француз – 31,2 млн евро в год. В противном случае, бразилец грозит отъездом в Саудовскую Аравию. Проблема ли это для "Реала"?

Скандальный характер может открыть Винисиусу дверь на выход

Характер Винисиуса играет не последнюю роль в дальнейшем пребывании бразильца в Мадриде. Винисиус – стопроцентный скандалист, который не умеет сдерживать эмоции и приспосабливаться к тем требованиям, которые к нему предъявляет тренерский штаб. Карло Анчелотти терпел бразильца. Раздевалка "Реала" не всегда была в восторге, но тоже терпела. И было за что. Винни приносил максимум пользы команде.

Сегодня, скорее всего, Алонсо не будет закрывать глаза на настроение Винисиуса, который постепенно теряет ведущую роль в команде. А пребывать в плохом расположении духа у Винисиуса есть почему. Первый нарушил спокойствие бразильца Килиан Мбаппе, приехав в Мадрид суперзвездой. Второй момент – ускользнул от Винни "Золотой мяч". Третье – вот-вот засияют в Ла Лиге Гонсало Гарсия и Арда Гюлер. Да и летний новичок Франко Мастантуоно (аргентинский правый вингер) может неплохо себя проявить. Франко всего 18 лет. Но ведь Алонсо показал, что готов доверять именно молодым игрокам. Еще одна немаловажная деталь – Винисиусу не стоит ожидать снисходительного отношения от главного тренера.

Конечно, Винисиус любит "Реал Мадрид", готов побеждать и завоевывать трофеи в составе "сливочных". Но оказалось, только до тех пор, пока никто не задел его звездное эго. Даже если до старта сезона Хаби Алонсо найдет ключик к Винисиусу, никто не может дать гарантию, что бразилец весь сезон будет беспрекословно выполнять все установки и не станет костром очередного скандала. А ведь любой, даже самый маленький скандал отрицательно влияет на результат. Особенно у бразильцев. Ведь они люди настроения, от которого зависит их игра.

Шантаж до добра не доводит

Сегодня Винисиус шантажирует "Реал" информацией об интересе к нему со стороны клубов Саудовской Аравии. Не секрет, что в далекой жаркой стране спят и видят Винисиуса, которій бегает или ходит по их полям. Саудовские клубы (пока имеют желание и финансовые возможности), готовы платить сотни миллионов евро за "пока еще" звездного игрока. Возможно, мадридскому клубу стоит присмотреться к предложениям и выставить футболиста на продажу. Потому, что перед стартом сезона 2025/2026 создается впечатление, что "Реал" и Хаби Алонсо могут спокойно обойтись без бразильца, его скандального характера, игры на публику в большей степени, чем на команду.

Многое будет зависеть и от самого Хаби Алонсо. Испанец умеет найти общий язык со своими игроками. Но если игрок не следует его указаниям – Алонсо проявляет жесткость не только в разговоре, а и в действиях. Если Алонсо решит, что Винисиус мешает его команде, бразилец будет искать новое место работы. Все идет к тому, что эпоха Винисиуса в "Реале" подходит к окончанию. Не летом 2025 года, то в скором будущем.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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