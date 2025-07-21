Украинцы на турнирах ITF 20 июля. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. Финал
Владислав Орлов (Украина, 7) – Андрей Недич (Босния и Герцеговина, 7) 5:7, 6:1, 6:1
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Артем Мухтаруллин (Украина) – Джошуа Шафер (Германия) 2:6, 1:6
Роман Венгер (Украина) – Риккардо Масиеро (Италия) 6:3, 5:7, 10-5
Константин Аксенов (Украина) – Аксель Эрбер Аморос (Испания) 0:6, 2:6
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Александра Киселева (Украина) – Зинеб эль Моуттаки (Марокко) 4:1 отказ
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. Финал
Никита Белозерцев (Украина, JR) – Владо Янкань (Сербия, Q) 4:6, 6:1, 6:4
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Константин Мантач (Украина) – Никола Лулич (Сербия) 2:6, 4:6
Тимофей Милованов (Украина) – Тадия Радованович (Сербия) 2:6, 2:6
Мария Емшанова (Украина) – Карине Саркисова (-, 1) 4:6, 2:6
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Вадим Коновчук (Украина) – Паннават Саттисомбон (Таиланд, WC) 6:1, 6:2