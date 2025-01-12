Усик солидно набрал вес после реванша с Фьюри. Сколько весит чемпион?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Амир Хан провел разговор с чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком. Украинский чемпион признался, что прибавил в весе.

Хан: Чемпион, как у тебя дела, брат, как ты?

Усик: У меня все хорошо.

Хан: Честно говоря, я впервые вижу, что у тебя живот, такой ненасытный живот.

Усик: Да, сейчас я вешу более 110 кг.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua