Антонио Перес: Серхио ещё вернётся

Вчера в Мехико прошёл второй этап сезона Формулы E, и одним из почётных гостей гонки, вручавших награды победителю и призёрам, был Антонио Перес, отец Серхио Переса.

Выглядел он вполне жизнерадостно, когда передавал кубок Антониу Феликсу да Коште, гонщику Porsche, занявшему второе место, и это несмотря на то, что карьера его сына в Формуле 1 прервалась, если не завершилась окончательно.

Тем не менее в интервью испанскому изданию Soymotor Перес-старший не исключал, что его сын ещё вернётся в чемпионат мира.

«Серхио Перес ещё вернётся и будет в самой лучшей форме, так что все будут довольны и смогут им гордиться, – заявил он. – Именно так было до недавнего прошлого, но уверяю вас, его возвращение может быть историческим.

Всё будет замечательно, ведь сегодня он самый известный в мире представитель Латинской Америки, более популярный, чем футболисты и прочие знаменитости.

Могу сказать одно: семья Перес не уходила из Формулы 1. Мы должны быть очень благодарны Red Bull. Лучшие годы спортивной карьеры Серхио связаны именно с Red Bull. Но таков мир автоспорта, мы должны понимать, что в Формуле 1 всего 20 мест, а на планете живёт более 7 миллиардов человек, и все гонщики хотят попасть в этот чемпионат.

Пробиться в Формулу 1 очень трудно, а стать вице-чемпионом мира почти невозможно. Чтобы там появился другой мексиканец, другой латиноамериканский гонщик, нужно преодолеть очень большие сложности. Но всё-таки надеюсь, что уже скоро мы увидим в Формуле 1 Пато О’Варда или другого молодого мексиканца – думаю, дверь для них может открыться благодаря McLaren, ведь сейчас эту команду уже можно сравнивать с Ferrari или Red Bull…»

Источник