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Футбол

Атлетико – Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

Победа = первое место в Ла Лиге

Атлетико - Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

    • Победа мадридского "Атлетико" в сегодняшней игре против "Осасуны" может переместить его на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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    • В настоящее время у подопечных Диего Симеоне есть фантастическая победная серия продолжительностью уже 13 матчей во всех турнирах, тем временем "Осасуна" может похвастаться тем, что у них была серия из 4 подряд ничейных результатов.

    Атлетико - Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

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    Атлетико – Осасуна

    12 января, 17:15
    Трансляция: MEGOGO Футбол Второй

    Трансляция матча

    Атлетико - Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

    Атлетико - Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

    Атлетико - Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

    В эфире

    Атлетико - Осасуна: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионату Испании

    Прямая трансляция: Атлетико – Осасуна Смотреть трансляцию

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