Чжэн Циньвэнь: “Обычно я не обнимаю соперниц после матча, потому что не вижу в этом необходимости”

Пятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь ответила на вопросы журналистов после победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии



“Сегодня был сложный матч. Думаю, моя соперница играла действительно хорошо. Я рада, что прошла первый круг, даже несмотря на то, что показала не свой лучший теннис. Я правда счастлива, что смогла выиграть этот матч.”

– Сегодня публика сильно поддерживала вас. Что для вас значит играть при такой поддержке китайских болельщиков в Мельбурне?

– Мне кажется, что я всегда играю как будто у себя дома, в Китае. Такое ощущение, что это мой дом, потому что так много людей поддерживают меня. Я чувствую, как получаю от них много энергии, особенно когда у соперницы был сетбол, и у нас была тяжелая борьба в первом сете.

Я старалась все время оставаться сосредоточенной. Даже когда в моем гейме на подаче счет был 40:0 в ее пользу, я не теряла концентрацию. Я просто обожаю играть перед публикой на Australian Open.

– Чувствуется ли разница, когда вы возвращаетесь на арену Рода Лэйвера, где играли в финале турнира Grand Slam? Какие эмоции вы испытываете? Я знаю, что вы играли выставочные матчи на прошлой неделе, но ощущалась ли разница в этом матче?

– О, да, это огромная разница. Никак не сравнить настоящий матч и выставочный. Здесь я полностью сосредоточена, говорю себе: «Давай!» В напряженные моменты можно услышать, как я кричу «Давай!», но в выставочных матчах этого не бывает. Даже на тренировочных матчах я никогда не кричу «Давай!», только в реальных матчах.

Мне многие напоминают, что в прошлом году у меня было много трехсетовых матчей, поэтому в этом году я надеюсь выигрывать матчи в двух сетах.

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– Вы говорили, что не заинтересованы в дружбе в туре. Что вы думаете о рукопожатиях после матчей? Вам комфортно их делать? Или это кажется немного странным?

– Ну, я всегда пожимаю руку своей сопернице, потому что считаю это базовым проявлением уважения. Независимо от того, выиграю я или проиграю, я всегда подаю руку. Но это не всегда рукопожатие с улыбкой. Это я знаю о себе. Обычно я не обнимаю соперниц, потому что не вижу в этом необходимости.

Я просто прихожу сюда, чтобы сыграть матч. Если я проиграю, я просто проявлю базовое уважение – и это всё. Так что, вы никогда не увидите меня с улыбкой, если я проиграю матч. Если такое случится, это будет очень странно, что значит, что в тот день мне не было дела до этого матча (смеется).



– Насколько вы нервничали сегодня, выходя на корт?

– На самом деле, я сильно нервничала. Я начала нервничать еще вчера, потому что чувствую особые эмоции к Australian Open. Я считаю, что это один из важнейших турниров. Мне очень нравится здесь.

Но когда я нервничаю, я играю лучше. Я больше сосредотачиваюсь, допускаю меньше ошибок. Однако, скажу так, когда счет стал 5-3 в первом сете, я почувствовала, что нервозность мешает мне показать свой лучший теннис.

– Чувствуете ли вы, что на турнирах, будь то турниры Grand Slam или WTA, вам легче сосредоточиться на своей работе, в отличие от того времени, когда вы дома, где приходится балансировать между тренировками и другими делами? Некоторые игроки говорили, что теннисный корт для них – это самое спокойное место.

– Для меня немного иначе. Я считаю теннисный корт местом, где моя мечта становится реальностью, местом, где я хочу становиться лучше.

Но я также могу найти спокойствие за пределами теннисного корта. Я люблю читать, люблю петь. Каждый раз, когда я пою, я нахожусь в таком же потоке, как на корте. Когда я читаю или пишу, это то же самое. Так что я могу находить свое спокойствие и вне корта.



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