НБА. 13 очков Михайлюка не помогли Юте избежать гостевого поражения от Финикса

В ночь на 12 января состоялись четыре поединка регулярного чемпионата

В ночь на 12 января состоялись четыре поединка регулярного чемпионата в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта, за которую выступает украинец Святослав Михайлюк, на выезде потерпела поражение от Финикса (106:114). Михайлюк провел на паркете 19 минут, записав в свой актив 13 набранных очков, 4 подбора и 7 ассистов.

В остальных матчах Майами в гостях уверенно обыграл Портленд, Детройт на домашнем паркете взял верх над Торонто, а Мемфис в клатче переиграл Миннесоту.

НБА. Регулярный чемпионат

Финикс Санс — Юта Джаз — 114:106 (31:27, 34:27, 22:25, 27:27)

Детройт Пистонс — Торонто Рэпторс — 123:114 (32:32, 33:34, 34:27, 24:21)

Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис — 125:127 (33:35, 32:29, 38:35, 22:28)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Майами Хит — 98:119 (23:29, 25:37, 35:28, 15:25)

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