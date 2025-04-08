Промоутер советует супертяжу завершить карьеру: «Думай о здоровье»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс

Промоутер Фрэнк Уоррен после поражения Джо Джойса от Филипа Хрговича советует британскому супертяжу серьезно подумать о завершении карьеры, чтобы не подрывать здоровье.

«Джо нужно серьезно подумать о своем будущем. Я знаю, что он захочет драться дальше, ему захочется еще один бой. Но ему стоит поговорить со своей семьей и подумать о будущем. Джойсу будет тяжело вернуться в ринг».

«Но если он решит продолжать, то я его поддержу. Однако в таком возрасте уже стоит думать о последствия этих боев и о своем здоровье», – сказал Уоррен.

39-летий Джойс потерпел четвертое поражение за 20 боев в профессионалах.

Джойс все же проиграл Хрговичу. Джо не помогли обстоятельства и умный план

sport.ua