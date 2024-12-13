Соперник Беринчика в поединке за титул высказался об украинском боксере

Twitter. Денис Беринчик

14 февраля в Нью-Йорке украинский легковес Денис Беринчик будет защищать титул WBO в поединке против американца Кейшона Дэвиса, который похвалил своего оппонента.

«Беринчик – коварный боксер. У него есть сила в ударе, но многие недооценивают его боксерский интеллект. Я вижу, что он выходит в ринг и знает, что делать. Он просчитывает свои ходы и воплощает их в реальность».

«Чувствую, что 2025 год будет большим для меня», – сказал Дэвис.

Дэвис, как и Беринчик, в профессиональной карьере еще не уступал (12-0, 8 KO).

sport.ua