Тренер Челси: Надеюсь, что скоро мы сможем присоединиться к борьбе за титул Премьер-лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями относительно перспектив команды в борьбе за титул Премьер-лиги.

"Надеюсь, что скоро мы сможем присоединиться к борьбе за чемпионство, но сейчас я не считаю, что мы готовы к этому.

Мне нравится убеждать себя и футболистов, что единственный способ бороться за что-то или соревноваться за что-то – это сосредоточиться на сегодняшнем дне.

Потому что когда начинаешь мыслить вперед на два дня, на три дня, на месяц, на два месяца, начнутся плохие времена", – сказал специалист.