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Футбол

Тренер Челси: Надеюсь, что скоро мы сможем присоединиться к борьбе за титул Премьер-лиги

Тренер считает, что нужно сосредоточиться на сегодняшнем дне

Тренер Челси: Надеюсь, что скоро мы сможем присоединиться к борьбе за титул Премьер-лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями относительно перспектив команды в борьбе за титул Премьер-лиги.

    "Надеюсь, что скоро мы сможем присоединиться к борьбе за чемпионство, но сейчас я не считаю, что мы готовы к этому.

    Мне нравится убеждать себя и футболистов, что единственный способ бороться за что-то или соревноваться за что-то – это сосредоточиться на сегодняшнем дне.

    Потому что когда начинаешь мыслить вперед на два дня, на три дня, на месяц, на два месяца, начнутся плохие времена", – сказал специалист.

    Сейчас Челси занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 31 очко.

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    www.ua-football.com

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