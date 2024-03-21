Алекс де Минор и Кэти Бултер рассказали о своих отношениях в условиях Тура

Теннисисты пообщались с корреспондентом Tennis Channel накануне выступления в Майами

«Ну что ж, полагаю, сейчас все и узнают», — начал де Минор. «Когда я впервые пригласил её на свидание, она чётко сказала нет. Я предложил ей выпить кофе, а она отказалась… Это было непросто принять, но как настойчивый человек я спросил ещё раз, и она ответила, что возможно пойдет. С этого всё началось, и вот мы здесь».

Теннисисты начали встречаться в 2020 году и с тех пор делятся между собой всем, что происходит в их жизни.

«Очевидно, мой дебютный титул WTA был особенным для меня, потому что это произошло на травяном корте в Ноттингеме, где также была моя семья. Но как бы ужасно это ни звучало, больше удовольствия я получила от нашей совместной игры в миксте на Уимблдоне», — сказала Бултер.

Ранее австралиец также говорил, что отношения с Кэти помогли ему не зацикливаться на результатах.

«Она учит меня радоваться жизни, наслаждаться процессом и не давать результатам влиять на мою жизнь. Иногда я был очень строгим к себе и очень плохо воспринимал поражения.

Но из-за того, что она находится рядом со мной, я выхожу из этого состояния гораздо быстрее, учусь получать удовольствие и видеть хорошие вещи в жизни вне корта».

В начале марта Де Минор и Бултер с разницей в один день стали победителями турниров ATP 500 и WTA 500: австралиец победил в Акапулько, а британка — в Сан-Диего, обыграв в финале Марту Костюк. После своего решающего матча Алекс полетел в Сан-Диего, чтобы поддержать свою девушку.

Но как справляются теннисисты с поражениями и разочарованиями?

«Мы пишем друг другу сообщения, но не всегда получаем ответ», — улыбаясь говорит Бултер. «Но мы всегда пишем друг другу, потому что следим за матчами и тем самым показываем, что рядом в любой момент. Но да, ты не всегда отвечаешь», — добавила британка, обращаясь к Алексу. «Я совершенствуюсь в этом», — улыбнулся де Минор.

btu.org.ua