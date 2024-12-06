Опубликована официальная заявка игроков на Открытый чемпионат Австралии-2025

Опубликована заявка игроков на Открытый чемпионат Австралии-2025



Ни один игрок из топ-100 не снялся с турнира перед опубликованием официальной заявки.

Шесть теннисистов решили воспользоваться “защищенным рейтингом”: Пабло Карреньо-Буста (Испания, №18), Ник Кириос (Австралия, №21), Райли Опелка (США, №33), Кей Нисикори (Япония, №48), Дженсон Бруксби (США, №52), Доминик Штрикер (Швейцария, №94).

Открытый чемпионат Австралии-2025 пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. В 2024 году титул на этих соревнованиях выиграл итальянец Янник Синнер, победивший в финале “нейтрального” Даниила Медведева.

Сегодня также была опубликована официальная заявка на женский Открытый чемпионат Австралии.

btu.org.ua