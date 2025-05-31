Карлос Сайнс: Мы знали, что предстоит сложный уик-энд

В пятницу в Барселоне за рулём Williams работали трое гонщиков. Помимо Карлоса Сайнса и Алекса Элбона, в первой сессии свободных заездов за руль машины Элбона садился Виктор Мартен. Для молодого участника Гоночной академии Williams это стало дебютом в официальной сессии Гран При.

Карлос Сайнс (14-й): «Сегодня было тяжело, но мы это ожидали. Повороты трассы не слишком подходят нашей машине, поэтому с самого начала первой тренировки я понял, какой сложный уик-энд нам предстоит.

Мы попытались придумать что-то за счёт настроек и, судя по всему, выбрали правильное направление, но этого всё равно недостаточно, чтобы отыграть необходимое время и подняться наверх. Завтра попробуем сделать ещё один шаг вперёд, но прежде нужно во многом разобраться. Тем не менее, мы продолжим атаковать на протяжении всего уик-энда».

Алекс Элбон (15-й): «Я пока провёл только одну тренировку, так что мне предстоит ещё многое наверстать. Машина определённо лучше чувствует себя на этой трассе, чем прошлогодняя, но Барселона никогда не подходила нам, а высокая температура всё только усложнила.

Вечером предстоит многое проанализировать, чтобы понять, что ещё изменить в машине, чтобы лучше подготовиться к квалификации».

Виктор Мартен (19-й в первой сессии): «Я получил потрясающий опыт, пилотируя машину Алекса, и очень благодарен команде за эту возможность. Машина обладает огромной мощностью и прижимной силой, но мне было действительно комфортно за рулём.

Я должен был сохранять концентрацию, поскольку команда многое хотела сделать в этой сессии. Думаю, для нас обоих первая тренировка получилась продуктивной.

Просто невероятно, что я пилотировал на одной трассе вместе с гонщиками, за выступлениями которых наблюдал, когда рос. Я получил удовольствие от каждого круга!»

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