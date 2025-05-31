Ролан Гаррос. Пол в пяти сетах победил Хачанова и впервые вышел в четвертый круг, Руне сыграет против Музетти за место в 1/4 финала

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции известны первые пары участников 1/8 финала



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Лоренцо Музетти (Италия, 8) – Мариано Навоне (Аргентина) 4:6, 6:4, 6:3, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 10) – Кантен Алис (Франция) 4:6, 6:2, 5:7, 7:5, 6:2

Алексей Попырин (Австралия, 25) – Нуну Боржеш (Португалия) 6:4, 7:6(11), 7:6(5)

Томми Пол (США, 12) – Карен Хачанов (-, 24) 6:3, 3:6, 7:6(7), 3:6, 6:3

• Лоренцо Музетти вышел вперед в противостоянии с Мариано Навоне, обыграв его во второй раз. Итальянский теннисист впервые с прошлогоднего Уимблдона прошел в четвертый круг на “мэйджоре” и сделал это в третий раз на Ролан Гаррос. Дальше он сыграет против Хольгера Руне, которому проиграл очные поединке на траве (2023) и на харде (2024).

• Хольгер Руне третий раз в карьере выиграл матч, в котором уступал 1-2 по сетам. Датчанин провел девятый полный пятисетовый поединок на “мэйджоре” и шестой раз победил. Руне четвертый год подряд сыграет в четвертом круге Ролан Гаррос и будет бороться за свой третий четвертьфинал на этом турнире.

• Алексей Попырин второй раз победил Нуну Боржеша в их третьем очном поединке и впервые в карьере прошел в четвертый круг Ролан Гаррос. За свой дебютный четвертьфинал на “мэйджорах” австралиец сыграет против американца Томми Пола, которому проиграл в трех из четырех личных встречах (ни разу не играли друг с другом на грунте).

• Томми Пол второй раз в сезоне победил Карена Хачанова и увеличил свое преимущество в их личном противостоянии (3-0). Американец второй матч подряд на этом турнире выиграл в пяти сетах и всего записал на свой счет 10-ю победу в 15-м пятисетовом матче. Пол одержал 40-ю победу в матчах на турнирах Grand Slam и впервые сыграет в четвертом круге Ролан Гаррос.

btu.org.ua