Тайбэй. Марченко победил первого сеяного и впервые в сезоне сыграет в полуфинале

Украинский теннисист Илья Марченко одержал победу в четвертьфинале «челленджера» в Китайском Тайбэе

Тайбэй, Китайский Тайбэй • 13-18 мая • хард • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Илья Марченко (Украина) — Макс Перселл (Австралия, 1) 6:4, 6:3

Марченко и Перселл впервые сыграли друг с другом. Украинец затратил на свою победу чуть более часа игрового времени. Марченко 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку, сделал по одному брейку в каждом сете и не позволил сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт.

Илья Марченко впервые с ноября 2022 года победил соперника из топ-100 и одержал свою самую рейтинговую победу с октября 2021 года (тогда он победил 35-ю ракетку мира Александра Бублика на турнире АТР в Москве).

В полуфинале соперником украинца станет победитель встречи Сюй Юйсёу (Китайский Тайбэй) — Хон Сон Чхан (Южная Корея).

btu.org.ua