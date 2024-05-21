Бывший чемпион мира назвал переломный момент в бою Фьюри – Усик

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли дал оценку исходу бою за титул абсолютного чемпионат мира в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который завершился победой украинца раздельным решением судей

«Что-то произошло в восьмом раунде. Фьюри поймали ударом в нос, и его это побеспокоило. Я не знаю, что это было. Может, ему сломали нос, но вот где все изменилось.

Отличные коррективы от команды Усика, поскольку он начал реагировать на апперкот, Фьюри пробивал джеб и заманивал его. Он наносил джеб, Усик пытался контратаковать, и Фьюри ловил его.

Усик приблизился, высоко поднял руки и начал отвечать. Когда Фьюри бил, он оказывался достаточно близко для того, чтобы ответить. Он сделал это в девятом раунде», — заявил Брэдли.

Ранее сообщалось, что легендарный Леннокс Льюис раскритиковал Фьюри и Ко после поражения от Усика.

sport.ua