ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде

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В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке на Madison Square Garden состоялся титульный поединок в легком весе.

На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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Начало боя было очень сумбурным. В 3-м раунде Беринчик неудачно стал на колено после удара соперника, и судья спорно отсчитал нокдаун для украинца.

В перерыве у Беринчика из носа шла кровь. В 4-м раунде перевес Кейшона был явным, и он нокаутировал украинца.

Нокаутом в 4-м раунде Беринчик проиграл Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO

Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO

Кейшон Девис (США) – Денис Беринчик (Украина) – KO 4/12

Видеофрагменты боя

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