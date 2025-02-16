ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке на Madison Square Garden состоялся титульный поединок в легком весе.
На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.
Все самые яркие моменты боя доступны LIVE в Telegram-канале Бокс на Sport.ua
Начало боя было очень сумбурным. В 3-м раунде Беринчик неудачно стал на колено после удара соперника, и судья спорно отсчитал нокдаун для украинца.
В перерыве у Беринчика из носа шла кровь. В 4-м раунде перевес Кейшона был явным, и он нокаутировал украинца.
Нокаутом в 4-м раунде Беринчик проиграл Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Кейшон Девис (США) – Денис Беринчик (Украина) – KO 4/12
Видеофрагменты боя