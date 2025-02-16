Президент FIA мечтает, чтобы в Ф1 была китайская команда

Мохаммед бен Сулайем в интервью французской газете Le Figaro заявил, что хотел бы в будущем видеть в Формуле 1 заводскую команду одного из китайских автопроизводителей.

«Уже в течение двух лет я мечтаю о том, чтобы в Формуле 1 были представлены великие державы, – сказал президент FIA, приложивший немало усилий, чтобы в чемпионате мира появилась заводская команда Cadillac. – На следующем этапе надо пригласить одного из китайских автопроизводителей. Гонщик из этой страны у нас уже есть.

Но мы должны думать о количестве команд или об их качестве? Нам нужны только команды высокого уровня».

Логика президента FIA понятна: в 2024 году в Китае было произведено 31,28 млн. автомобилей, а это больше, чем в США, Японии и Индии вместе взятых. При этом эксперты считают, что бен Сулайем имеет в виду компанию Geely, которая входит в тройку крупнейших китайских автоконцернов, и Гуаньюй Чжоу уже выполняет обязанности посла этого бренда.

Geely Holding владеет долями в таких всемирно известных компаниях, как Volvo, Polestar (совместно с Volvo Cars), Aston Martin (совместно c Mercedes и другими инвесторами), Proton, Smart (совместно с Mercedes) и Lotus. Эксперты считают, что бен Сулайем подразумевает именно этот китайский концерн, даже если он не был упомянут напрямую.

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