Джессика Пегула – о дисквалификации Янника Синнера: “Думаю, сейчас никто из игроков не доверяет этой системе”

Пятая ракетка мира Джессика Пегула, которая входит в совет игроков WTA, отвечая на вопрос о дисквалификации лидера мужского рейтинга итальянца Янника Синнера, раскритиковала непоследовательность решений антидопинговых органов



«Независимо от того, верите вы в виновность или невиновность спортсмена, все это больше похоже на полное отсутствие процесса», – заявила Пегула журналистам на пресс-конференции в Дубае.

«Кажется, что они просто принимают во внимание какие-то случайные факторы и выносят решения на свое усмотрение. Я не понимаю, как это можно назвать справедливым по отношению к спортсменам. Здесь такая непоследовательность, что мы даже не знаем, чего ожидать».

По словам Пегулы, даже письма, которые получают игроки с объяснениями по допинг-делам, не вызывают доверия:

«Эти объяснения кажутся слишком простыми, словно они просто ищут способы оправдать свои непоследовательные решения и сам процесс».

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Американка настаивает на необходимости серьезно пересмотреть всю антидопинговую систему.

«Независимо от того, чистый ты или нет, процесс полностью нарушен и его нужно пересмотреть. У них есть огромная власть, чтобы разрушить карьеру игрока. Мне кажется, с этим надо что-то делать, потому что это кажется крайне несправедливым.

Думаю, сейчас никто из игроков не доверяет этой системе. Абсолютно никто. Это ужасный имидж для нашего спорта».

Напомним, 15 февраля стало известно, что Янник Синнер и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с проваленным тестом на допинг.

btu.org.ua