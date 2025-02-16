БК Ровно уверенно обыграл БК Запорожье в заключительном матче игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25

Чемпионат ушел на международную паузу, связанную с играми сборной Украины в квалификации Евробаскета-2025

БК Ровно на своей площадке не испытал проблем с БК Запорожьем в матче регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — 86:67.

Хозяева сразу же завладели преимуществом и в течение первой половины игры неуклонно его наращивали. К большому перерыву был установлен счет 43:28.

Ситуация не изменилась и в дальнейшем — за исключением того, что команда Валерия Плеханова прибавила в атаке и даже выиграла третью четверть, но Ровно все равно держало соперника на безопасном расстоянии. В финальной 10-минутке подопечные Даниила Спиридонова довели матч до победы с перевесом +19.

БК Ровно, в составе которого Род Браун оформил дабл-дабл, на позитивной ноте завершил домашний бабл и с 11-ми победами в 23 встречах занимает четвертое место в Суперлиге. Запорожье — шестое.

На этом Суперлига FAVBET берет паузу, связанную с играми национальной сборной. 21 и 24 февраля Украина сыграет со Словенией и Португалией в квалификации Евробаскета-2025.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

БК Ровно — БК Запорожье — 86:67 (21:14, 22:14, 24:26, 19:12)

БК Ровно: Фуллер (17), Головчик (16), Виллиамсон (15 + 6 подборов), Браун (11 + 10 подборов + 5 передач), Соловьев (11), Герасимчук (6), Поносов (4), Тимощук (4), Гарбар (2 + 10 подборов)

БК Запорожье: Дмитренко (16 + 8 подборов), Хохоник (11), Бах (11), Кабанов (9 + 3 подбора), Мур (8 + 6 подборов), Никитин (4 + 5 подборов + 3 блок-шота), Николайчук (4), Буц (2), Петренко (2)

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