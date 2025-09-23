Пекин (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

В столице Китая стартует турнир WTA 1000



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Женский турнир в Пекине проходит с 2004 года (соревнования не проводились в период пандемии коронавируса с 2020 по 2022 год). Матчи турнира проходят на открытых хардовых кортах комплекса National Tennis Center.

• Игры основной сетки стартуют в среду 24 сентября. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 5 октября.

• Время турнира: разница с Киевом составляет +5 часов.

• Действующая чемпионка в одиночном разряде – Коко Гауфф (США). Парный титул в прошлом году выиграл дуэт Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия).

• Четыре теннисистки выигрывали титул в Пекине более одного раза: Светлана Кузнецова (2006, 2009), Серена Уильямс (2004, 2013), Каролин Возняцки (2010, 2018) и Агнешка Радваньска (2011, 2016).

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Пекине сыграют Наоми Осака (2019), Ига Швёнтек (2023) и Коко Гауфф (2024).

• Украину на турнире представят: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок (парный разряд), Надежда Киченок (парный разряд).

*Элина Свитолина снялась с турнира из-за травмы бедра. Позднее украинка объявила о завершении сезона

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Юань Юэ (Китай)

Чжу Линь (Китай)

Вэй Сыцзя (Китай)

Го Ханьюй (Китай)

Ван Сиюй (Китай)

Чжан Шуай (Китай)

Чжан Жуень (Китай)

Ши Хань (Китай)

ТОП-8 сеяных и их соперницы во втором круге (первый раунд пропускают):

1. Ига Швёнтек (Польша) – Юань Юэ (Китай, WC) / Юлия Путинцева (Казахстан)

2. Коко Гауфф (США) – Лучия Брондзетти (Италия) / Камилла Рахимова (-)

3. Аманда Анисимова (США) – Кэти Бултер (Великобритания) / Хейли Баптист (США)

4. Мирра Андреева (-) – Моюка Утидзима (Япония, Q) / Чжу Линь (Китай, WC)

5. Джессика Пегула (США) – Айла Томлянович (Австралия) / Юлия Стародубцева (Украина)

6. Жасмин Паолини (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия) / Кимберли Биррелл (Австралия)

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) / Ван Яфань (Китай)

8. Елена Рыбакина (Казахстан) – Лаура Зигемунд (Германия) / Кэти Макнелли (США)

Очки и призовые:

R1: 10 очков / $23,760

R2: 35 очков / $35,260

R3: 65 очков / $60,400

R4: 120 очков / $103,225

QF: 215 очков / $189,075

SF: 390 очков / $332,160

FR: 650 очков / $597,890

W: 1 000 очков / $1,124,380





Парный разряд

*будет дополнено позднее



