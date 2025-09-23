Пекин (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

В столице Китая стартует турнир WTA 1000
Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700
Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Женский турнир в Пекине проходит с 2004 года (соревнования не проводились в период пандемии коронавируса с 2020 по 2022 год). Матчи турнира проходят на открытых хардовых кортах комплекса National Tennis Center.
• Игры основной сетки стартуют в среду 24 сентября. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 5 октября.
• Время турнира: разница с Киевом составляет +5 часов.
• Действующая чемпионка в одиночном разряде – Коко Гауфф (США). Парный титул в прошлом году выиграл дуэт Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия).
• Четыре теннисистки выигрывали титул в Пекине более одного раза: Светлана Кузнецова (2006, 2009), Серена Уильямс (2004, 2013), Каролин Возняцки (2010, 2018) и Агнешка Радваньска (2011, 2016).
• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Пекине сыграют Наоми Осака (2019), Ига Швёнтек (2023) и Коко Гауфф (2024).
• Украину на турнире представят: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок (парный разряд), Надежда Киченок (парный разряд).
*Элина Свитолина снялась с турнира из-за травмы бедра. Позднее украинка объявила о завершении сезона
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Юань Юэ (Китай)
Чжу Линь (Китай)
Вэй Сыцзя (Китай)
Го Ханьюй (Китай)
Ван Сиюй (Китай)
Чжан Шуай (Китай)
Чжан Жуень (Китай)
Ши Хань (Китай)
ТОП-8 сеяных и их соперницы во втором круге (первый раунд пропускают):
1. Ига Швёнтек (Польша) – Юань Юэ (Китай, WC) / Юлия Путинцева (Казахстан)
2. Коко Гауфф (США) – Лучия Брондзетти (Италия) / Камилла Рахимова (-)
3. Аманда Анисимова (США) – Кэти Бултер (Великобритания) / Хейли Баптист (США)
4. Мирра Андреева (-) – Моюка Утидзима (Япония, Q) / Чжу Линь (Китай, WC)
5. Джессика Пегула (США) – Айла Томлянович (Австралия) / Юлия Стародубцева (Украина)
6. Жасмин Паолини (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия) / Кимберли Биррелл (Австралия)
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) / Ван Яфань (Китай)
8. Елена Рыбакина (Казахстан) – Лаура Зигемунд (Германия) / Кэти Макнелли (США)
Очки и призовые:
R1: 10 очков / $23,760
R2: 35 очков / $35,260
R3: 65 очков / $60,400
R4: 120 очков / $103,225
QF: 215 очков / $189,075
SF: 390 очков / $332,160
FR: 650 очков / $597,890
W: 1 000 очков / $1,124,380
Парный разряд
*будет дополнено позднее