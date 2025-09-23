Ральф Шумахер: Я должен взять свои слова обратно!

Ральфа Шумахера впечатлила победа Макса Ферстаппена на Гран При Азербайджана. Перед началом гоночного уик-энда в Баку Ральф предположил, что Максу будет непросто на городской трассе, учитывая его прошлые выступления в Азербайджане, но после уверенной победы признал, что зря сомневался в голландце.

«Для меня победа Макса стала большим сюрпризом, – рассказал Ральф Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse. – Но в любом случае, какое дело до того, что я говорил раньше? Конечно, я должен взять свои слова обратно!

Я не ожидал такого выступления от Макса, поскольку в прошлые годы Серхио Перес был очень близок к Максу в Баку. В прошлом году он лучше напарника выступил в квалификации, что было довольно редким событием. Но нужно признать, что и машина была не так хороша.

В этот раз всё прошло отлично. Выступление Макса было грандиозным, но и в Red Bull отлично справились. Если судить только по статистике, то Макс великолепно провёл гонку по сравнению с другими этапами в этом сезоне».

Источник