«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский тренер Вячеслав Сенченко назвал главную ошибку соперников украинского чемпиона Александра Усика:

«Я не понимаю, почему все соперники работают с Усиком вторым номером. Обычно, у этих боксеров есть преимущество над Александром в габаритах. Они должны драться первым номером, резать углы, прессинговать.

Усик – левша. Если ему позволить контролировать бой, то тяжело победить. Нельзя так делать в бою против Александра. Левшу надо теснить, создавать ему неудобства. Надо работать первым номером, а не убегать от него», – уверен Сенченко.

Ранее бывший чемпион мира заявил, что Усик является настоящим чемпионом из-за умения держать удар.

sport.ua