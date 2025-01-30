«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Спортивный эксперт и обозреватель бокса Джордж Глински оценил карьеру чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика (23–0, 14 КО).

Специалист отметил, что несмотря на безупречные выступления в профессиональном боксе, украинец потерпел много поражений, когда выступал в любителях:

«Усик объединил все титулы в первом тяжелом весе в июле 2018 года, а затем сделал то же самое в супертяжелом дивизионе, одолев Тайсона Фьюри в напряженном поединке. Эти невероятные достижения принесли ему первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Сейчас его рекорд 23–0 и он может уйти на пенсию непобежденным, однако ранее Усик имел не менее плодотворную любительскую карьеру и там ему не удалось сохранить безупречную репутацию.

За свою карьеру украинец одержал победу в 335 боях и потерпел 16 поражений. Большинство сайтов указывают его рейтинг 335–15, хотя Усик недавно признался, что проиграл свой дебютный любительский бой в 2002 году, что не учтено ни в одной из баз данных», – подытожил Глински.

sport.ua