Анчелотти: Нам не нравится играть против Ман Сити, но это мало что меняет

Неудобный соперник
Getty Images/Global Images Ukraine
Рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий после победы над "Брестом" (3:0) в Лиге чемпионов.
– Как вы оцениваете матч?
– Это была очень хорошая игра. Я увидел серьезную команду, которая контролировала ход поединка, хорошо играла и была единым целым. Мы уезжаем довольные.
– А как вы оцениваете этот этап Лиги?
– Слишком много матчей.
– Это сказалось на "Реале"?
– Нет-нет. Потому что их было слишком много, но для всех. Сейчас в футболе надо убирать матчи, а не добавлять новые. Это мое мнение.
– А если выпадет "Сити"?
– Будет сложнее. Нам не нравится играть против них. Но это мало что меняет: чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать самые сильные команды.
В стыковых матчах плей-офф "Реал" сыграет либо с "Манчестер Сити", либо с "Селтиком".