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Футбол

Анчелотти: Нам не нравится играть против Ман Сити, но это мало что меняет

Неудобный соперник

Анчелотти: Нам не нравится играть против Ман Сити, но это мало что меняет

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий после победы над "Брестом" (3:0) в Лиге чемпионов.

    – Как вы оцениваете матч?

    – Это была очень хорошая игра. Я увидел серьезную команду, которая контролировала ход поединка, хорошо играла и была единым целым. Мы уезжаем довольные.

    – А как вы оцениваете этот этап Лиги?

    – Слишком много матчей.

    – Это сказалось на "Реале"?

    – Нет-нет. Потому что их было слишком много, но для всех. Сейчас в футболе надо убирать матчи, а не добавлять новые. Это мое мнение.

    – А если выпадет "Сити"?

    – Будет сложнее. Нам не нравится играть против них. Но это мало что меняет: чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать самые сильные команды.

    В стыковых матчах плей-офф "Реал" сыграет либо с "Манчестер Сити", либо с "Селтиком".

    www.ua-football.com

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