Тренер Джошуа: «Дюбуа нас не шокировал. Энтони был хорошо готов к бою»

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Тренер Энтони Джошуа Бен Дэвисон заявил, что Даниэль Дюбуа своим боксом не удивил, несмотря на то, что доминировал по ходу боя и нокаутировал титулованного соперника.

«Я честно говорю, что Джошуа был хорошо подготовлен к бою. Мы знали, что Дюбуа начнет бой быстро, с атак. Конечно, мы будем пересматривать поединок, сделаем анализ того, что случилось. Не было ничего, что шокировало нас в боксе Дюбуа».

«Подготовка прошла хорошо. Но, вероятно, были другие подходы к бою и реакции на действия противника. Я и тренерский штаб принимаем ответственность за то, что случилось».

«Был тяжелый старт, но Джошуа продолжил бой. Я горжусь Энтони», – сказал Дэвисон.

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sport.ua