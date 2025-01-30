Эдриан Ньюи о проблемах Red Bull и граунд-эффекте

Бывший технический директор Red Bull Эдриан Ньюи в интервью Auto Motor und Sport признал, что проблемы с машиной были очевидны ему ещё до ухода из команды…

Эдриан Ньюи: «Отчасти потеря конкурентоспособности Red Bull связана с прогрессом McLaren и Ferrari, но судя тому, что я видел, в конце 2023-го и в 2024-м машина становилась всё более сложной в управлении.

Макс с этим справился, а Перес не смог, поэтому уже в 2023-м мы увидели серьёзную разницу между ними. Это продолжалось и в первой половине 24-го, но машина оставалась достаточно быстрой, позволяя побеждать. Я был серьёзно этим обеспокоен, но многие в команде совершенно не волновались.

Я их не критикую, но, возможно из-за отсутствия опыта, они продолжали двигаться в прежнем направлении, и проблема становилась все более и более острой, так что в итоге даже Максу стало трудно управлять машиной. В команде попытались компенсировать это настройками, но настройки могут в какой-то степени скрыть проблему, но не решить её.

Сложности у других команд? Машины с граунд-эффектом, у которых нет герметичных «юбок», как у старых машин, всегда будут чувствительны к аэродинамической нестабильности. Когда вы создаёте область низкого давления под днищем, неизбежно возникают утечки, всё более негативно влияющие на эффективность по мере того, как вы приближаетесь все ближе и ближе к земле. Граунд-эффект – хороший инструмент создания прижимной силы, но не менее важна стабильность – это сложная проблема».

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