Изола: Обгонять стало действительно сложно

В Pirelli довольны работой шин в Сингапуре, но сожалеют, что зрители почти не увидели обгонов…

Марио Изола, директор Pirelli по автоспорту: «Прежде всего, поздравляю Джорджа Расселла с победой в гонке, а команду McLaren с Кубком конструкторов!

Мы ещё раз убедились, что нынешнее поколение машин достигло такого высокого уровня развития, что обгоны стали действительно сложной задачей, особенно на такой трассе, как в Сингапуре. Кроме того, команды и гонщики стали ещё более искушенными в управлении шинами – мы увидели отрезки по 50 кругов на Medium и 38 кругов на Soft. Даже если бы мы привезли сюда теоретический состав C8, это не сильно повлияло бы на ход гонки!

Сегодня вечером, как и ожидалось, все три состава были конкурентоспособны. На старте Soft стал интересным выбором, отчасти из-за дождя, прошедшего перед стартом. Шины Medium обеспечили лучший баланс между скоростью и стабильностью, но и шины Hard показали хорошие результаты».

Источник