Аманда Анисимова: “Я действительно много работала, чтобы оказаться на этом уровне, и это нелегко, ведь все соперницы очень сильные”

Американская теннисистка Аманда Анисимова провела пресс-конференцию после победы в финале соревнований WTA 1000 в Ухане



В решающем матче Аманда Анисимова в трех сетах переиграла чешскую теннисистку Линду Носкову и завоевала свой второй титул WTA 1000 в сезоне.

– Аманда, приветствуем вас. Можете ли вы описать словами эти две недели здесь?

– Это были невероятные две недели. Я очень взволнована, очень счастлива, что завоевала титул здесь. Это действительно что-то особенное. С нетерпением жду возвращения в следующем году. Это место теперь имеет для меня особое значение.

– Можете ли вы рассказать, как это было – пройти через US Open в Нью-Йорке, удалить зуб мудрости, а затем выиграть турнир в Пекине?

– Да, последние недели действительно были насыщенными. Я чувствую, что многое узнала о себе. Могу вынести из этого много положительного и воспринимать это как большой прогресс, ведь я могу преодолевать определённые трудности и продолжать бороться даже тогда, когда кажется, что больше не могу. В этом смысле я поняла, что сильнее, чем думала. Это для меня большая победа. А уже сверху к этому – финал и титул, что просто невероятно. Я очень счастлива. Что касается здоровья, то я совсем не ожидала, что придется удалять зуб мудрости. Мне говорили, что этого не нужно делать. Поэтому это стало неожиданностью (улыбается). Но я рада, что все уже позади.

– Как эта неделя в Пекине по сравнению с тем, что вы показали в Дохе? Чем похожи или отличаются эти два турнира?

– Думаю, есть определенные схожие моменты, но и отличия тоже. В Дохе я была только со своим теннисным тренером, без всей команды, так что это было немного иначе и совсем неожиданно. Очень особенная неделя. А сейчас я счастлива, что могла разделить этот момент со всей командой. Это замечательно. На этой неделе я чувствовала много уверенности, ведь сезон у меня удачный. В Дохе это была первая крупная победа года. Так что эти турниры разные, но оба важны. Я счастлива, что смогла удачно начать год и до сих пор держу хороший уровень.

– Когда вы реализовали матчбол, вы праздновали со всей командой, и было заметно, что ваш тренер был очень эмоциональным, почти плакал. Он действительно плакал? Насколько важен этот трофей для всей вашей команды?

– Да, скажите ему это, потому что он всегда говорит, что не слишком эмоциональный (улыбается). Мы же считаем иначе. Я уверена, что он очень рад, как и все остальные из команды. Кто-то плачет, кто-то нет. Но это большая победа для всех нас. Мы все рады продолжать в том же духе. Мы постоянно стараемся совершенствоваться, стремимся к большему. Это был невероятный год для нас. Я счастлива, что разделила этот момент с ними. Надеюсь, мы сохраним этот настрой до конца сезона.



– Вы сказали, что поняли, что сильнее, чем вам казалось. Ваше умение восстанавливаться уже хорошо известно. Что вы говорите себе в моменты сомнений? Почему они все еще появляются, если вы уже доказали, что можете преодолевать трудности?

– Думаю, это просто обычная человеческая природа. Иногда разум может играть с вами злую шутку, внушая, что вы не сможете двигаться дальше из-за боли или негативных мыслей. Но это часть процесса обучения, ежедневного развития. Ментальная составляющая для спортсмена чрезвычайно важна. Я до сих пор учусь и стараюсь становиться лучше именно в этом. Всегда есть куда расти. Поэтому я и сказала, что эта неделя была важной для меня, я научилась лучше контролировать себя, быть устойчивой. Ведь спортсмены не чувствуют себя хорошо каждый день. Это часть процесса.

– Вы говорили, что думали сняться с турнира. Измените ли теперь свое расписание перед WTA Finals, или оставите все, как есть?

– Сейчас мой календарь без изменений. Мы еще не говорили об этом подробно с командой, но пока все остается как запланировано.

– Можете уточнить, в какие именно моменты вы думали о том, чтобы сняться?

– Да, у меня болела стопа и икра, особенно во время третьего круга. Это было видно в одном из матчей, что мне было больно даже просто ходить. Сейчас боль немного осталась, но ничего серьезного, просто есть неприятные ощущения. Хорошо, что это не что-то, что могло бы помешать мне играть дальше в этом сезоне.

– На пресс-конференции Линда Носкова сказала, что когда вы играете так, это «слишком хорошо». А в подкасте Джессики Пеугли они десять минут говорили о вашем бэкхенде. Когда вы впервые начали слышать от других, что ваш стиль игры особенный, что это настоящее оружие? Как вы это воспринимаете сейчас?

– Сейчас я могу воспринимать это как комплимент. Чувствую, что играю на полную, делаю все правильно, много работаю. Раньше, несколько лет назад, я не чувствовала, что реализовываю свой потенциал, поэтому не слишком обращала внимание на подобные слова. Сейчас мне приятно слышать это от других. Я действительно много работала, чтобы оказаться на этом уровне. И это нелегко, ведь все соперницы очень сильные, каждая играет на максимум. Мне нравятся вызовы, которые приносит каждый матч. У каждой теннисистки свои сильные стороны и каждая является непростой соперницей. И, кстати, я обожаю этот подкаст! Прослушала все эпизоды. Смотрю его каждый вечер. У меня такое ощущение, будто я общаюсь с ними по FaceTime (улыбается).



btu.org.ua