Португальская лига. Порту – Бенфика 0:0. Сухой матч для Трубина, но безголевой для Судакова

Украинские легионеры "Бенфики" вышли в стартовом составе на такой важный матч, и было особенно интересно, как они и в целом команда Моуринью проявят себя против такого соперника.

Матч получился не то чтобы очень богатым на события, но и вспомнить есть что. Прежде всего, вспоминается классный штрафной удар от Судакова в первом тайме, который все же забрал Диогу Кошта, хотя выглядело перспективно. Вспоминается и великолепный момент у Саму Омородиона, нападающего "Порту", который буквально рядом со стойкой пробил из убийственной позиции. То есть команды обменивались остротой в первом тайме, впрочем этой остроты все же немного больше было от хозяев.

Анатолий Трубин справлялся с задачами, которые ему задавали футболисты "Порту", к украинскому голкиперу вопросов быть точно не должно. Да и Георгий Судаков выглядел так, как будто не вылетал из игры, однако на фоне пассивных партнеров, растворялся вместе с ними и создать что-то действительно опасное так и не удавалось бывшему игроку "Шахтера".

Долгое время команды просто играли с борьбой в центре и без моментов, однако на последних секундах Родриго Мора получил отличный шанс одержать победу для "Порту", однако мяч после его удара попал в перекладину, что точно можно считать везением для Трубина и всей "Бенфики". Неплохой результат для "орлов", учитывая статус соперника и выездной матч. Трубин с "сухарем", но Судаков, к сожалению, мало чем запомнился.

Чемпионат Португалии, 8-й тур

Стадион: "Драгау" (Порту)

Главный судья: Мигель Ногейра (Португалия)

"Порту" – "Бенфика" 0:0

Голы: нет

"Порту": Кошта — Коста, Беднарек, Кивиор, Моура — Варела, Фрогольдт — Пепе (Гомеш, 63), Вейга (Росарио, 63), Сайнс — Омородион (Гюль, 75)

"Бенфика": Трубин — Дедич, Отаменди, Силва, Даль (Регу, 90+4) — Барренечеа, Риос — Лукебакио (Баррейро, 80), Судаков (Араужу, 90), Аурснес — Павлидис

Предупреждения: Беднарек (48), Пепе (62), Варела (77), Росарио (80), Моура (90+5), Сайнс (90+6) — Риос (45), Дедич (90+6)

www.ua-football.com