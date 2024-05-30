Флавио Бриаторе пытается переманить Ньюи в Alpine

Накануне стало известно, что глава концерна Лука де Мео провёл переговоры с Флавио Бриаторе и предложил ему роль специального наблюдателя команды Alpine. По информации итальянской прессы, Флавио принял предложение и уже приступил к работе.

Corriere della Sera сообщает, что Бриаторе пытается переманить в Alpine Эдриана Ньюи, который в начале 2025 года прекратит сотрудничество с Red Bull Racing. Флавио уже провёл переговоры с Ньюи, представив предложение команды из Энстоуна.

В последнее время у легендарного конструктора нет недостатка в предложениях о работе. Известно, что как минимум Ferrari и Aston Martin пытаются подписать контракт с Эдрианом. По словам Эдди Джордана, друга и менеджера Ньюи, Эдриан ещё не принял решение о том, чем займётся дальше.

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