Владимир Кличко поздравил старшего брата с днем рождения

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Виталий Кличко

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Владимир Кличко поздравил своего брата, «вечного» чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталия Кличко с 53-летием.

«Ты всегда был старшим. Братом. Примером. Поддержкой.

Но иногда, из-за твоего юношеского задора, неутомимой энергии, казалось бы неосуществимых идей (которые становятся реальностью, потому что ты в них безусловно веришь), ты кажешься мне моложе меня. Мы понимаем друг друга с первого взгляда, часто даже не надо что-то говорить или объяснять.

Мы вместе смеемся, решаем какие-то вопросы, вместе иногда грустим. И всегда идем бок о бок, поэтому побеждаем всегда вместе. И я за это тебе очень благодарен. И благодарен нашей маме, которая тоже рядом и что до сих пор мы слышим каждый день это такое щемящее «сынок».

С днем рождения, брат», – написал Владимир.

sport.ua