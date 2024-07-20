Валттери Боттас: Мы в лучшей форме, чем прежде

Посвятив первую тренировку работе с новинками, в Sauber остались довольны их эффективностью…

Валттери Боттас (11-й): «Сегодня мы многому научились. Потребовалось время, чтобы заставить новинки работать, но для этого и нужны тренировки.

После корректировки настроек во второй сессии удалось добиться большей эффективности и найти направление дальнейшего развития.

В целом, сейчас мы в лучшей форме, чем прежде, но нам есть над чем поработать ночью и в субботней тренировке, чтобы хорошо подготовиться к квалификации».

Чжоу Гуаньюй (20-й): «Сегодня машина вела себя неплохо, но не стоит спешить с выводами – это лишь пятница. Важно, что уже в первый день ощущения лучше, чем в прошлые уик-энды. Это может позволить нам бросить вызов соперникам в квалификации и побороться за финиш в первой десятке в воскресенье.

Утром все прошло гладко, а днём я вполне мог оказаться в десятке, если бы не тот момент в четвертом повороте. В целом, мы провели несколько позитивных сессий. Эта трасса больше подходит нашей машине. Есть, в чём прибавить, но мы движемся в правильном направлении».

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