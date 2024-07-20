Бостад. Надаль за четыре часа победил Навоне и впервые за два года сыграет в полуфинале

Рафаэль Надаль одержал тяжелую победу в четвертьфинале турнира ATP 250 в Швеции

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, WC) – Мариано Навоне (Аргентина, 5) 6:7(2), 7:5, 7:5

Рафаэль Надаль затратил на свою победу ровно четыре часа игрового времени. В решающем сете испанский теннисист лидировал 5:2 с двумя брейками и дважды не смог подать на матч. После того, как Навоне сумел сравнять счет Надаль вновь сделал брейк и с третьей попытки завершил встречу своей победой.

Этот трехсетовый матч стал вторым самым длинным в карьере Надаля после матча в Мадриде-2009 года против Новака Джоковича, который продолжался на 3 минуты дольше (испанец тогда победил 3:6, 7:6, 7:6).

Рафаэль Надаль сыграет в полуфинале турнира АТР впервые с Уимблдона-2022, когда не смог выйти на матч против Ника Кириоса. Соперником испанского теннисиста станет “квалифаер” Дуе Айдукович из Хорватии, который сегодня победил в трех сетах бразильца Тьягу Монтейру и дебютирует на этой стадии на уровне АТР-тура.

btu.org.ua