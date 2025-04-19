“Она заставила меня поработать”. Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA в Руане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над испанкой Джессикой Боусас-Манейро в четвертьфинале турнира WTA 250 в Руане



“Этот матч был похож на вчерашний: борьба в первом сете и контроль игры во втором? Да, точно, это был сложный первый сет. Я тяжело боролась, она заставила меня поработать. Я рада тому, как смогла остаться сосредоточенной и показала хорошую игру. Выиграть в двух сетах – это очень приятно.

Что касается полуфинала против Русе, думаю, это будет хороший матч и хорошая борьба. Я рада, что я сыграю ещё в одном полуфинале в моей карьере. Я благодарю всех за поддержку, буду ждать вас завтра”, – сказала Элина Свитолина во флеш-интервью на корте.

Свой полуфинальный поединок Элина Свитолина проведет в субботу 19 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



btu.org.ua