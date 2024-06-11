Рейтинг ATP. Синнер — новая первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, де Минор вернулся в топ-10

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг
По итогам Ролан Гаррос Янник Синнер впервые возглавил мировой рейтинг. Он стал первым представителем Италии среди мужчин и женщин, кому удалось подняться на вершину мировой классификации. В мужском теннисе Синнер — 29-я первая ракетка мира. В последний раз новый игрок возглавлял рейтинг в сентябре 2022, когда на первую строчку поднялся Карлос Алькарас.
Победитель Открытого чемпионата Франции Карлос Алькарас обошел в рейтинге АТР Новака Джоковича и стал второй ракеткой мира. Вернулся в топ-10 Алекс де Минор, которому в Париже удалось дойти до четвертьфинала.
ТОП-10 рейтинга ATP (на 10.06.2024)
1. Янник Синнер (Италия) — 9 525 очков (+1)
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8 580 очков (+1)
3. Новак Джокович (Сербия) — 8 360 очков (-2)
4. Александр Зверев (Германия) — 6 885 очков
5. Даниил Медведев (-) — 6 485 очков
6. Андрей Рублёв (-) — 4 710 очков
7. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 025 очков
8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 995 очков
9. Алекс де Минор (Австралия) — 3 845 очков (+2)
10. Григор Димитров (Болгария) — 3 775 очков
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
1. Янник Синнер (Италия) +1
29. Мариано Навоне (Аргентина) +2
33. Томаш Махач (Чехия) +1
34. Маттео Арнальди (Италия) +1
50. Флавио Коболли (Италия) +3
51. Павел Котов (-) +5
77. Сумит Нагал (Индия) +18
81. Зизу Бергс (Бельгия) +23
83. Александар Ковачевич (США) +4
Чемпионская гонка
1. Янник Синнер (Италия) — 5 300 очков
2. Александр Зверев (Германия) — 4385 очков
3. Карлос Алькарас (Испания) 3 900 очков
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 435 очков
5. Даниил Медведев (-) — 3 150 очков
6. Стефанос Циципас (Греция) — 2 465 очков
7. Алекс де Минор (Австралия) — 2 255 очков
8. Андрей Рублев (-) — 2 220 очков
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9. Григор Димитров (Болгария) — 2 075 очков
10. Новак Джокович (Сербия) — 1 860 очков