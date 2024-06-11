Окон: Я сделал свою работу, а команда свою не сделала

На последних кругах Гран При Канады команда Alpine дала указание Эстебану Окону пропустить напарника Пьера Гасли, чтобы тот попробовал атаковать Даниэля Риккардо. Французский гонщик с неохотой выполнил инструкцию и после финиша раскритиковал команду.

Эстебан Окон: «Я рад, что команда заработала очки двумя машинами, но порядок на финише должен был быть противоположным. За полтора или за два круга до финиша я получил инструкции пропустить Пьера, чтобы тот догнал Даниэля, который ехал в двух или полутора секундах впереди. Это был слишком большой отрыв для нас, поэтому распоряжение команды было бессмысленным. Но я – командный игрок, и сделал свою часть работы.

Я всегда выполняю командные инструкции – я никогда не действовал иначе в своей карьере. В гонке я сделал свою часть работы, а команда свою не сделала, и это очень печально.

Быть слишком милым – неправильный подход в Формуле 1, но я показал, что являюсь командным игроком, а это главное. Мы обсудим произошедшее с командой, но я недоволен тем, как всё закончилось».

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