Фьюри высказался о габаритах Усика: «Размер имеет значение»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Супертяж Тайсон Фьюри перед боем с Александром Усиком продолжает акцентировать внимание на габаритах украинца, который значительно уступает британцу.

«Я просто лучше Усика. Я буду в своей лучшей форме за карьеру. Что касается габаритов, то весовые категории в боксе придуманы не просто так. Когда боксер крузервейта поднимается в супертяжелый вес, то обычно находит проблемы с большими ребятами».

«Ты можешь победить посредственного супертяжа, но не можешь победить элитного, потому что размер имеет значение. Это факт», — уверен Фьюри.

Бой за все титулы супертяжелого веса состоится 18 мая.

sport.ua