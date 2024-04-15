Сакраменто с Лэнем разгромил Портленд и сыграет в плей-ин НБА

Победителем Западной конференции стала Оклахома

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись матчи последнего игрового дня регулярного чемпионата.

Сакраменто с украинским центровым Алексеем Лэнем разгромил Портленд, украинец набрал в поединке 2 очка. Кингз сыграют в плей-ин с Голден Стэйт за право выступить в решающей серии сезона.

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Среди других матчей отметим разгромную победу Оклахомы над Далласом — 135:86. Тандер стала победителем Западной конференции. Напомним, регулярный чемпионат на Востоке выиграл Бостон украинца Святослава Михайлюка.

Голден Стэйт Уорриорс — Юта Джаз — 123:116 (33:27, 30:29, 32:33, 28:27)

Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон Рокетс 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)

Мемфис Гризлис — Денвер Наггетс — 111:126 (26:29, 28:37, 21:28, 36:32)

Миннесота Тимбервулвз — Финикс Санз — 106:125 (22:44, 31:22, 25:23, 28:36)

Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Лейкерс — 108:124 (24:30, 29:40, 24:29, 31:25)

Оклахома Сити Тандер — Даллас Маверикс — 135:86 (39:22, 43:19, 26:16, 27:29)

Сакраменто Кингз — Портленд Трэйл Блэйзерс — 121:82 (30:18, 35:19, 34:21, 22:24)

Сан-Антонио Сперс — Детройт Пистонз — 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)

Бостон Селтикс — Вашингтон Уизардс — 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)

Индиана Пэйсерс — Атланта Хокс — 157:115 (49:34, 37:38, 39:21, 32:22)

Кливленд Кавальерс — Шарлотт Хорнетс — 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)

Майами Хит — Торонто Рэпторс — 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)

Нью-Йорк Никс — Чикаго Буллз — 120:119 ОТ (29:28, 21:19, 26:35, 33:27, 11:10)

Орландо Мэджик — Милуоки Бакс — 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)

Филадельфия 76ерс — Бруклин Нетс — 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)

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