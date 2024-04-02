Перформанс тижня в баскетбольній Суперлізі: Кабацюра допоміг «Говерлі» врятувати сезон в епічному матчі

Плей-оф українського баскетбольного чемпіонату набирає обертів – вже відомі три з чотирьох півфіналістів сезону-2023/24, що продовжать боротьбу за нагороди у квітні.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET визначила найкращий перформанс у поєдинках на виліт, зіграних минулого тижня – виступ, повз який просто неможливо пройти на цій стадії чемпіонату.

У чвертьфіналах було кілька напружених моментів – чого вартий лише другий поєдинок серії між «Рівним» та «Старим Луцьком», який команда Михайла Переверзія виграла з мінімальною перевагою в рахунку (91:90) завдяки влучним штрафним від Ілайджі Джойнера на останніх секундах. Але до вирішального третього матчу дійшла тільки одна пара: «Київ-Баскет» та «Прикарпаття-Говерла» не змогли визначити сильнішого за дві зустрічі.

«Бджоли» навіть за відсутності Вадима Заплотинського, найкращого рібаундера сезону та лідера Суперліги за дабл-даблами, впевнено забрали домашній матч і їхали в Івано-Франківськ закривати серію. Але не судилося – в одному з найбільш драматичних поєдинків чемпіонату за останнє десятиріччя «ведмеді» виграли 99:95 у другому овертаймі.

Це було справді епічно: з фол-аутом двох важливих захисників «КБ», двома промахами Сергія Старцева з лінії на перемогу за лічені миттєвості до завершення першої додаткової п’ятихвилинки і загалом 10 змінами лідера по ходу зустрічі. Ну а героєм для «Говерли» став форвард Ілля Кабацюра – 27-річний баскетболіст, якого ми ще перед стартом сезону відзначали як людину, за якою точно варто стежити у Суперлізі, у критичний момент зіграв найкращий поєдинок у власній профі-кар’єрі.

Кабацюра – перш за все, атлет та яскравий данкер, але у другому поєдинку серії з «КБ» він показав себе з іншої сторони. 34 набраних очки – його новий особистий рекорд результативності у Суперлізі (попередній, 23 бали, встановив у лютому 2024-го у зустрічі з «Кривбасом»), а сім влучних триочкових – не лише найкраще досягнення у кар’єрі (раніше не забивав більше чотирьох за гру у топдивізіоні), а й повторення другого результату сезону загалом, який належав Олександру Кольченку зі «Старого Луцька» та Ігорю Дубоненку з «Дніпра».

Влучив Ілля неймовірні 7/7, і це були дуже важливі кидки – дві трійки він забив у четвертій чверті (зокрема й кидок за рахунку 68:71, який врятував «Говерлу» від поразки в основний час), і ще по дві у кожній з додаткових п’ятихвилинок. Із сукупних 28 очок, набраних «ведмедями» в овертаймах, 17 – це робота форварда. Не лише на периметрі, а й на лінії штрафних, де він теж реалізував сім спроб без жодного промаху.

Якщо захмарна впевненість Кабацюри у власних силах перенесеться й на вирішальний третій матч протистояння, який буде зіграно 3 квітня у столиці, у «Говерли» будуть усі шанси створити величезний апсет і вибити третю команду регулярного чемпіонату з плей-оф вже у першому раунді. Ще тиждень тому це здавалось майже неможливим, але зараз «ведмеді» на піднесенні – і потужний виступ лідера, що допоміг врятувати і продовжити сезон, є однією з ключових цьому причин.

Фото: ФБУ

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