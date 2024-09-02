Рикки Хаттон дал важный совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я советую Тайсону, чтобы его отец оставил угол своего сына в реванше. Это ненормально, когда у тебя в углу есть два человека. Во время перерыва между раундами тебе нужен один человек, который будет давать наставления. Любой тренер согласится со мной», – сказал Хаттон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua