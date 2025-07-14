Молодые звезды ПСЖ старались, но счет на табло. Оценки игроков в финале клубного Мундиаля

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили выступления участников решающего матча на турнире.

Аналитики SofaScore поставили 6 оценок выше 7 баллов. Следует отметить, что три игрока с такими показателями представляют ПСЖ. Это Бредли Барколя, Усман Дембеле и Дезире Дуэ. Но у соперников из "Челси" оценки трех лучших в составе значительно выше.

WhoScored поставил большинству футболистов "принцев" +/- 6 пунктов. Старания Коула Палмера конвертировались в 9,9 очков, 8,5 баллов получил кипер "синих" Роберт Санчез, совершивший 6 сейвов.

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