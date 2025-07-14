Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Мы все видели, как Александр умеет адаптироваться к соперникам. В первом бою с Фьюри он встал на переднюю ногу и весь бой давил на него, я от Усика вообще такого не ожидал.

Может ли Дюбуа победить в реванше? Конечно, да. Но сделает ли он это? Сложный вопрос. Усика ждет тяжелый бой, ему придется работать на передней ноге и быть агрессивным все время. Мне нравится Дюбуа и его уверенность. Он выйдет на бой из той же раздевалки и на ту же арену, где одержал самую большую победу в жизни – над Джошуа», – сказал Хирн.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua